Ferran Torres è uno dei nuovi talenti del calcio spagnolo: classe 2000, esterno d'attacco del Valencia e da tempo nel mirino della Juventus. Secondo Radio Onta i bianconeri sarebbero in pole per il gioiellino che piace anche a Manchester United, Napoli e Borussia Dortmund. Torres ha il contratto in scadenza nel 2021 e visto l'interesse di tanti top club europei non ha intenzione di rinnovare con il Valencia: ha una clausola rescissoria di 87 milioni di euro, ma tra un anno potrebbe liberarsi dal club a parametro zero.