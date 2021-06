Manuel Locatelli brilla all’Europeo con la maglia della Nazionale, sfruttando al meglio la momentanea assenza di Verratti per mettere in mostra tutte le sue doti. In pole per il giocatore c’è la Juventus, che da tempo ha avviato i contatti con l’ad del Sassuolo Carnevali per delineare i contorni dell’operazione. I bianconeri, però, devono fare i conti con la minaccia dei top club. Stando a quanto riporta Tuttosport, i pericoli più importanti per arrivare al centrocampista neroverde sono Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain.