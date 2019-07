La Juventus segue da vicino Mauro Icardi, ormai in uscita dall'Inter, soprattutto dopo l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. L'attaccante argentino è fuori dal progetto del tecnico e Beppe Marotta sta provando a cederlo sul mercato, possibilmente non al club bianconero, che però a oggi è sempre in pole per il suo acquisto. Secondo quanto riportato da Rai Sport, però, bisogna fare attenzione alla concorrenza del Napoli. Siamo soltanto all'inizio del mercato, caldissimo anche e soprattutto per Icardi.