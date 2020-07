La Juve è in pole per Ferran Torres, esterno del Valencia che secondo quanto riporta Radio Onda Cero ha una clausola rescissoria da 87 milioni di euro. Il calciatore piace anche a Manchester United, Napoli e Borussia Dortmund ma i bianconeri sarebbero davanti a tutti per accaparrarsi la firma del calciatore spagnolo che va in scadenza a giugno 2021 e che forte degli interessi di tanti top club non ha intenzione di firmare un nuovo accordo con il Valencia.