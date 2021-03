E' più di un anno ormai che la Juventus è sulle tracce di Memphis Depay, l'esterno d'attacco olandese in scadenza di contratto con il Lione. I bianconeri avevano già fatto un tentativo a gennaio ma il presidente Aulas ha respinto ogni richiesta, con il rischio di perderlo a zero a fine stagione. Rischio per il Lione e opportunità per Fabio Paratici, che secondo quanto riporta football365.fr ha superato il Barcellona nella corsa all'olandese. Il Barça avrebbe voluto affondare il colpo già nell'ultimo mercato, ma la mancata cessione di Dembelé - offerto anche alla Juve - ha bloccato tutto.