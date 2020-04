2









Se Paratici dimenticasse un altro foglietto di obiettivi di mercato in un ristorante, alla voce ‘centrocampo’ ci sarebbero sicuramente Pogba e Tonali. Tra questi potrebbe spuntare un altro nome, per ora sottotraccia ma che in Spagna rilanciano.



Stando a quanto riporta As, il club bianconero, insieme al Paris Saint-Germain, si sarebbe mosso per primo per intavolare una trattativa con il Rennes per Eduardo Camavinga. Oltre che per il centrocampista del Manchester United ex Juve, Paratici dovrà fare attenzione al Real Madrid anche per il francese classe 2002. Nonostante la giovanissima età, il Rennes spara alto: Camavinga costa 50 milioni di euro.