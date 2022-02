Siamo entrati nella settimana che porta alla prima sfida di Champions tra Villarreal e Juve, con i bianconeri che vorranno a riscattare a tutti i costi la brutta figura fatta all'Allianz Stadium contro il Torino nell'ultima uscita di campionato. Ancora molti dubbi di formazione per mister Allegri che, si presenterà contro gli uomini di Emery piuttosto decimato, in virtù dei numerosi infortuni subiti in queste ultime ore. Tra tutti spicca quello di Paulo Dybala, il quale va a sommarsi alle pesanti perdite di Chiesa e Chiellini, oltre a quella di Daniele Rugani. Intanto, la squadra è in partenza per la Spagna, come potete osservare nel video qui di seguito.