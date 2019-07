Your browser does not support iframes.

La Juventus ​​​è partita per Singapore. Il tour estivo per l'International Champions Cup porterà i bianconeri di Maurizio Sarri a giocare in Cina e Corea: i test, contro Tottenham e Inter, saranno importanti per vedere la nuova Juventus in campo, ma soprattutto per conoscere i nuovi acquisti, come Adrien Rabiot e Matthjis De Ligt.