Anche nell’ipotesi peggiore, e al momento remota, dell’esclusione dalla prossima Champions League, non ci sarà nessun ribaltone alla guida tecnica della Juventus. Massimiliano Allegri lo ha ribadito nel post Fiorentina, sicuro dell’appoggio della società: il suo è un progetto a lungo termine, che oltre al campo lo impegna anche sul fronte mercato, dove insieme a Cherubini, Arrivabene e Nedved ha una voce in capitolo, cosa non così scontata nell’ambiente bianconero.



Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo per la prossima sessione di mercato è quello di portare alla Continassa un rinforzo per ogni reparto, questi tutti i nomi fatti dalla Rosea: “Allegri dovrà trovare il sostituto di Dybala, il cui contratto è in scadenza e non verrà rinnovato per volere della società. Il candidato forte, per prezzo e caratteristiche, è Raspadori, che al Sassuolo gioca da dieci. Giovane e con la testa giusta, italiano e con ingaggio più che contenuto. Un’alternativa economica e di prospettiva. L’altra pista porta a Zaniolo, più esterno che trequartista, ma qui molto dipenderà dalle richieste della Roma per il suo cartellino. Oppure Di Maria, in scadenza con il Psg. Potendo scegliere, Allegri preferirebbe spendere il tesoretto per arrivare a un big più a centrocampo che davanti: Pogba il sogno quasi impossibile, Jorginho la soluzione per sistemare la regia, anche se Max non ha ancora rinunciato al suo vecchio pallino, Milinkovic, mezzala di talento e di fisico come piace a lui: se si riuscisse ad arrivare al serbo (complicato trattare con Lotito) il tecnico rinuncerebbe al play, utilizzando Locatelli in quella posizione. Infine la difesa: in pole c’è Rudiger, in scadenza con il Chelsea, piace sempre anche Milenkovic della Fiorentina. Serve poi un terzino sinistro: si pensa a Marcos Alonso (Chelsea) e a Renan Lodi (Atletico)”.