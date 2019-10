Sono quattro i protagonisti della Juventus in campo nella giornata odierna tra amichevoli e partite di qualificazione ai prossimi Europei del 2020. In serata l'Italia scende in campo alle 20.45 in casa del Liechtenstein, con Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi a disposizione di Roberto Mancini. Alle 21, invece, la Colombia inizia la propria amichevole contro l'Algeria e Juan Cuadrado ne farà parte. Alle 3.30 di notte, infine, l'Uruguay sfida il Perù e Rodrigo Bentancur dovrebbe partire da titolare.