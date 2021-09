Due gli juventini impegnati questa sera nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022., titolare per l’Olanda, ha giocato tutti i 90 minuti del match contro il Montenegro vinto dagli Oranje con il risultato di 4 a 0. La sua nazionale adesso occupa il secondo posto del girone G, all’inseguimento della Turchia, prima con un punto di vantaggio. Ancheè rimasto in campo per tutti i 90’ della partita della Francia contro l’Ucraina, pareggiata per 1 a 1. I Bleus comandano il girone D con 9 punti; dietro la Finlandia a 5, con 2 gare disputate in meno.– Partita di grande sostanza da parte di Rabiot, impiegato da Deschamps sull’esterno sinistro. Per lui un discreto apporto alla fase offensiva con 4 tiri, di cui 1 in porta e lo zampino nell’azione del gol di Martial. Da sottolineare, però, anche i 3 palloni persi: recordman della squadra, insieme a Pogba. Bene anche in fase difensiva, dove ha fatto valere la sua fisicità.– Una partita non particolarmente impegnativa la sua, e il risultato lo dimostra. In ogni caso, de Ligt ha fatto ancora una volta il suo: 1 contrasto vinto, 3 passaggi intercettati e 6 palloni spazzati via dai pressi dell’area Oranje: un muro invalicabile.