"Proseguono i gironi di qualificazione ai prossimo Mondiali in Qatar, nel 2022.Nella serata di ieri sono arrivati due pareggi, entrambi per 1-1, per Francia e Olanda. I transalpini hanno ospitato la Bosnia-Erzegovina, gli olandesi hanno affrontato in trasferta la Norvegia. Nella prima delle tre gare in programma non sono scesi in campo nè Rabiot nè de Ligt.Questa sera (ore 20.45), invece, toccherà ai Campioni d'Europa dell'Italia che vorranno proseguire contro la Bulgaria, a Firenze, la striscia positiva di tre vittorie in altrettante partite. Sono sei i bianconeri convocati dal C.T. Roberto Mancini: Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa, Kean e Locatelli. Sempre alla stessa ora al via il derby tutto bianconero tra la Spagna di Morata e la Svezia di Kulusevski. Szczesny e la sua Polonia, invece, se la vedranno con l'Albania.Nella notte italiana scenderanno in campo anche i sudamericani, anche loro per continuare la corsa alla prossima Coppa del Mondo. La Colombia di Cuadrado affronterà la Bolivia, mentre sarà il Venezuela l'avversaria di Dybala e dell'Argentina, fresca vincitrice della Copa América. L'Uruguay di Bentancur si troverà di fronte il Perù e alla stessa ora (ore 3.00, stesso orario anche della gara della Nazionale albiceleste) Alex Sandro e Danilo, con il Brasile, proveranno a centrare la settima vittoria consecutiva".