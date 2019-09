Continuano gli impegni dei giocatori della Juventus in Nazionale, con le ultime gare prima di ritornare alla Continassa.



Le partite di ieri: "Nel girone di qualificazione a Euro 2020 - si legge sul sito bianconero - l'Olanda di de Ligt (in campo dal primo minuto) ha battuto 0-4 l'Estonia, a Tallinn. In gol Babel (2 volte, Depay e Wijnaldum). Gli Orange sono secondi nel girone, con 9 punti, a 3 lunghezze da Germania e Irlanda del Nord, ma con una gara in meno da disputare. A proposito di Germania, vittoria in Irlanda del Nord per 0-2, grazie alle reti di Halstenberg e Gnabry. Emre Can è subentrato a gara in corso. Non è invece sceso in campo Szczesny nel pareggio a reti inviolate della Polonia, in casa con l'Austria".



Il programma di oggi:

Moldavia-Turchia (Demiral) alle 20.45,

Lituania-Portogallo (Ronaldo) alle 20.45,

Francia-Andorra (Matuidi) alle 20.45,

Argentina-Messico (Dybala) alle 4.00,

Brasile-Perù (Alex Sandro) alle 5.00,

Colombia-Venezuela (Cuadrado) alle 3.00,

Stati Uniti-Uruguay (Bentancur) alle 2.00.