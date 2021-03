Altro giro e altra giornata di gare di qualificazione al Mondiale in Qatar con la Juventus sullo sfondo. Dopo aver visto Ronaldo allo Stadium e l'Olanda di De Ligt crollare contro la Turchia (Demiral out per infortunio), oggi occhi puntati su altri bianconeri impegnati con le rispettive nazionali. Tutti in campo alle 20.45 con i riflettori accesi sull'Italia di Roberto Mancini, che debutterà contro l'Irlanda del Nord guidata dalla coppia di centrali juventini; dovrebbero andare in panchina. A difendere i pali della Polonia contro l'Ungheria ci sarà Wojcieh, e Alvaroaffronterà la Grecia. La Svezia di- e, di nuovo, di Zlatan Ibrahimovic - giocherà contro la Georgia.