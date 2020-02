Negli ultimi mesi la Juventus ha acceso i riflettori su, giocatore tornato di moda dopo il gol segnato al Real Madrid nella notte di del Bernabeu e dopo l'eventualità che il Manchester City non partecipi alla Champions nei prossimi anni. Come riporta Calciomercato.com, il ds bianconero Fabio Paratici ha già seguito (almeno) due volte di persona Gabriel Jesus, per monitorare da vicino la crescita dell'attaccante brasiliano. Profilo da Juve per età, caratteristiche e talento. Un colpo da novanta per il presente e per il futuro.- Su di lui c'è anche l'intesse del Barcellona che si è già informato con il City, ma a fare la differenza è la volontà del giocatore che ha ribadito anche al suo agente di voler rimanere a Manchester. Lo ha promesso a Guardiola, dal City non si muove a meno che non sia il club a scaricarlo. Cosa che per il momento la società non ha nessuna intenzione di fare. Il profilo di Gabriel Jesus rimane nei radar della Juventus, ma ad oggi l'attaccante non vuole lasciare i Citizens.