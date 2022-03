Juve "in missione" in Sudamerica. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Federico Cherubini ha inviato un suo stretto collaboratore oltreoceano per seguire dal vivo alcune giovani promesse, un po' come aveva fatto lo scorso anno per Kaio Jorge. E proprio nel Santos - ex squadra dell'attaccante bianconero classe 2002, attualmente ai box per infortunio - milita il primo gioiellino sulla lista dei desideri della Vecchia Signora: si tratta di Kaiky Fernandes Melo, per tutti Kaiky, sul quale però è segnalato in pole il Barcellona; difensore di 18 anni, in scadenza nel 2023, si è già meritato a suon di prestazioni l'etichetta di "nuovo Marquinhos", attirando appunto l'attenzione di diverse squadre. Seguiti con particolare interesse, poi, il centrocampista Johnny dell'Internacional di Porto Alegre, 20enne statunitense con cittadinanza brasiliana, e il terzino sinistro Ramon del Flamengo, 21 anni. Possibile obiettivo, infine, in Argentina, dove la Juve ha ingaggiato di recente Matias Soulé ma anche Rodrigo Bentancur e Carlos Tevez: in questo caso, sul taccuino bianconero è finito il terzino Valentin Barco, per cui alla finestra c'è anche il Manchester City di Pep Guardiola. Antenne dritte, dunque, per intercettare subito potenziali occasioni e provare a "bloccare" qualche talento emergente del calcio internazionale. Il rinnovamento della Juve passa anche da qui...