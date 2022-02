In mattinata l'agente di Alvaro Morata, Juanma Lopez, ha incontrato Federico Cherubini. Come riferisce SkySport sicuramente l'argomento principale del discorso è stato il numero 9 della Juventus. Il cartellino dell'attaccante appartiene ancora all'Atletico Madrid e la Juventus dovrà nei prossimi mesi decidere se riscattarlo definitivamente o lasciar partire lo spagnolo.