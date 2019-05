Fabio Paratici fa partire la missione Paul Pogba. Il direttore dell'area sportiva bianconera, infatti, in questo momento si trova a Londra perlopiù per la questione allenatore, ma la sua missione passerà anche per il centrocampo. Secondo Il Corriere di Torino, la Juve sta cercando di capire quali siano i margini per l'eventuale ritorno a Torino. Perché questo è il grande sogno di mercato.



LA SITUAZIONE - Pogba, da tempo, non è felice al Manchester United e più volte ha spinto per cambiare aria, con la Juve sempre attenta e diversi club in pista. Da sempre legato al mondo bianconero, tanto da tornare in città per l'addio al calcio di Barzagli, resta un nome molto appetibile e ben voluto, come dimostrano anche le parole di Chiellini, riportate oggi. Alternativa? Sergej Milinkovic-Savic, con cui il club bianconero avrebbe già un accordo di massima, pur mancando quello con la Lazio. Intreccio da risolvere, ma il profilo è chiaro e Paratici in l'Inghilterra è più di un segnale. Missione al via.