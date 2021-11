Analisi tratta da Tuttosport:"L'Atalanta di Gasperini , nel corso delle prime 13 partite del campionato di serie A, ha dato prova di essere molto più pericolosa, propositiva e vincente lontano da casa che sul manto erboso del Gewiss Stadium.Un grande bottino.Per crescere ancora bisogna cambiare marcia anche in casa, con lo Spezia sabato scorso sono arrivate 5 reti e tante belle conferme ma ora ci sono gare toste in campionato che si giocheranno lontano da Bergamo ed in particolare a Torino con la Juventus e a Napoli. E sarà determinante riuscire a confermarsi con un rendimento che sarebbe stato ancora migliore se non fosse stato annullato il gol di Piccoli a San Siro contro l'Inter: era il 3-2 a favore della Dea.Già, le rimonte: in Europa la squadra di Gasperini ha sempre segnato in trasferta e si è sempre fatta rimontare e poi superare, molto positivo il bottino di gol fatti (7 in 3 gare) mentre il saldo passa in rosso a causa degli 8 incassati. Per come si gioca nel massimo torneo internazionale per club si tratta comunque di una conferma: la Dea gioca contro tutti a viso aperto e non abbassa mai la guardia."