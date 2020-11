Quindici gol in campionato per la Juventus, che però ha portato in rete soltanto cinque marcatori diversi. I bianconeri, dopo nove giornate, mostrano lacune importanti in attacco: Morata e Ronaldo sono fenomenali e sanno trascinare, ma il dato resta inquietante anche perché rapportato agli altri club di Serie A. Solo il Crotone, che però ha siglato appena 6 gol, ha fatto peggio, portando in gol meno giocatori di Andrea Pirlo. Manca il supporto dei centrocampisti, così come le marcature dei vari Chiesa, Bernardeschi e Aaron Ramsey. Soprattutto, manca Dybala in campionato. Ed è un'assenza decisamente pesante.