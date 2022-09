Tra i problemi dellain questa fase iniziale della stagione non sembra esserci l'approccio alle gare. A testimoniarlo sono anche i numeri: la squadra bianconera, infatti, è andata in gol per tre partite di fila neidi gioco (l'ultima volta ieri contro la, grazie ad Arek, ma era già successo nei match contro lae lo), cosa che non accadeva dal 2012. Per la Vecchia Signora è la settima volta che questo curioso fatto si ripete in Serie A.