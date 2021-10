La Juventus ha difficoltà in difesa e soprattutto in attacco. Qualcosa che si sta accentuando notevolmente nelle ultime giornate, dove, ma quando il Sassuolo ha preso d'infilata due volte la retroguardia bianconera all'Allianz StadiumAnzi, da ricordare perché non si ripeta.Eppure, in tutto questo c'è un dato che può fare ben sperare Max Allegri. Tra la parte finale della scorsa stagione, con Pirlo allenatore, e l'inizio di questa, ladopo il ko per 1-0 a Bergamo con l'Atalanta di aprile, eccoche (complice proprio Faraoni del Verona) ha garantito la qualificazione in Champions; nell'Allegri-bis,. Oggi, alle 18, c'è un Bentegodi da espugnare. Per prolungare una striscia che deve avere come obiettivo leQuando sulla panchina juventina sedeva Sarri, vituperato e cacciato come se quello scudetto "di corto muso" su Inter e Lazio fosse da buttare via. Oggi c'è da rincorrere dal gradino del 7° posto in classifica e dall'8° peggior attacco del campionato.