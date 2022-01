Niente Morata? Il Barcellona ha bisogno comunque di una punta, che a questo punto essere Pierre Emerick Aubameyang, per cui proprio la Juve - secondo Calciomercato.com - ha effettuato l'ultimo tentativo in mattinata, durante il meeting a distanza tra Cherubini e il ds degli inglese Edu, nel quale si è parlato anche di Arthur e Kulusevski: ma il gabonese difficilmente prenderà la via di Torino, anzi sembra ora vicino alla Catalogna.