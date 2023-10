Danilo svolgerà in giornata gli esami strumentali dopo l'infortunio muscolare accusato con il Brasile. In casa Juve c'è molta attesa perché l'ex Porto è uno degli elementi più importanti per Allegri, come testimonia il fatto che è sempre partito titolare in campionato fino ad ora. La paura concreta è che Danilo possa saltare non solo il big match con il Milan ma anche le partite successive, come riferisce Tuttosport.