La partita dicon il Verona è durata solo 45 minuti. Per l'esterno statunitense, come ha spiegato Massimiliano Allegri nel post gara, un problema al flessore. Il tecnico ha parlato di "indurimento", e questo lascia speranze in casa Juve che non sia niente di grave ma solo un affaticamento che possa essere superato in pochi giorni.In ogni caso, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Weah effettuerà in giornata gli esami di rito per capire l’entità del problema e se sarà a disposizione contro la Fiorentina, match in programma domenica alle 20:45.