Tutti in ginocchio, in segno di condivisione della protesta per ilormai routine pre partita dagli Europei. Anche la Juventus si è inginocchiata e l'ha fatto per accompagnare e condividere il gesto del Chelsea, senza diseguaglianze. Dopo le tante polemiche proprio agli Europei - con la Nazionale italiana restia a fare il primo passo in questo senso - nessuna polemica e tutti giù. Per una giusta causa.