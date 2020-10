La Juventus ieri sera all'Allianz Stadium contro il Barcellona ha dato prova di grandi difficoltà a tutto campo, anche se gli episodi rimasti più nell'immaginario sono i 3 gol annullati dal Var per fuorigioco ad Alvaro Morata. Quasi in fotocopia i titoloni di due quotidiani sportivi italiani, Gazzetta e Corriere dello Sport che scrivono, rispettivamente, "La Juve in fuorigioco" e "Juve e Pirlo in fuorigioco". L'apertura di Tuttosport invece cambia registro: "Juve, chi l'ha vista?". Ovviamente anche in Spagna la gara di ieri ha risalto: su Marca si legge "Il Barça piace e Pedri abbaglia", con focus quindi sul giovane lanciato da Koeman.