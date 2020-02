La Juventus si prepara alla delicata sfida di andata degli ottavi di Champions League contro il Lione, per tenere aperto un sogno, quello della Coppa dalle grandi orecchie, che non deve assolutamente diventare un incubo. Così, il sito della Uefa, in vista della sfida, ha condiviso alcuni numeri dei bianconeri nella competizione europea più prestigiosa. Eccoli:



• Questa sarà la quinta sfida tra le due squadre, sempre negli ultimi sei anni. La Juventus ha vinto le prime quattro partite, centrando due successi per 1-0 in Francia.



• Le squadre si sono affrontate per la prima volta ai quarti di UEFA Europa League 2013/14. Allo Stade de Gerland, Leonardo Bonucci ha deciso l'incontro con un gol a 5' dalla fine. A Torino, Andrea Pirlo ha portato in vantaggio i bianconeri al 4'; nonostante il pareggio di Jimmy Briand al 18', l'autorete di Samuel Umtiti a metà del secondo tempo ha suggellato il posto della Juventus in semifinale.



• Alla terza giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2016/17, la Juventus si è di nuovo imposta di misura con un gol di Juan Cuadrado a 14' dalla fine all'OL Stadium. A Torino, i bianconeri sono andati sull'1-0 con un rigore di Gonzalo Higuaín al 13', ma Corentin Tolisso ha strappato il pareggio a 5' dalla fine.



• La Juve è poi arrivata prima nel Gruppo H, mentre il Lione è passato in UEFA Europa League in virtù del terzo posto e ha raggiunto le semifinali.