Stasera appuntamento con il destino. Alle 20.45, la Juventus ospiterà l’Inter tra le mura amiche dello Stadium per accedere alla finale di Coppa Italia. I bianconeri conducono in vantaggio, in virtù della vittoria maturata a San Siro per 2-1 settimana scorsa. La squadra di Pirlo accederebbe alla finale di coppa con una vittoria o un pareggio. Inoltre, basterebbe anche una sconfitta per 1-0 alla luce dei gol segnati fuori casa, mentre andrebbe ai supplementari in caso di 2-1 per i nerazzurri. La sconfitta con più di due gol di scarto comporterebbe l’eliminazione.