C'è un attaccante da prendere, un nuovo numero 9 da affidare ad Andrea Pirlo, ma anche a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, per farli rendere al meglio. Le strade per la Juve, almeno quelle principali, portano al nome di Luis Suarez, ma il colpo non è ancora sbloccato. Sì, perché la Juve, racconta Sky Sport, è in fibrillazione: l'uruguaiano farà l'esame per la cittadinanza la prossima settimana, ma i tempi tecnici per ottenerla non sono noti e questa attesa per i documenti provenienti dal Viminale non lascia tranquillo il club. Allo stesso modo, Suarez non ha ancora risolto la propria querelle con il Barcellona e questo rappresenta un altro fronte con cui fare i conti. Ecco eprché la Juve non lascia andare Dzeko.