E' stato il giorno di Aaron Ramsey che ha parlato per la prima volta da calciatore della Juventus. Una conferenza stampa in cui il gallese non si è particolarmente sbottonato pur mostrando già familiarità con la lingua italiana. Il calciatore, infatti, ha voluto iniziare la conferenza con un suo messaggio proprio in italiano.ma a Torino sono anche giorni di attesa per l'arrivo di Matthijs de Ligt che nelle prossime ore sbacherà a Torino.