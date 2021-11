Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Filippo Maria Ricci, intervenuto nella trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha analizzato il turno di Champions League delle italiane, parlando anche di Juventus:"Il Milan lo ha dimostrato già all'andata, poteva vincere. Anche l'Atletico ha bisogno della vittoria se no rischia di finire in Europa League. Atletico è una squadra imprecisa, imperfetta, ma forte. All'andata, con un aiutino, si è portata via i 3 punti. Questa Atalanta può battere chiunque, come può rischiare di perdere con lo Young Boys e poi d riprendere la partita. Per come gioca l'Atalanta può vincere, però sì, l'ha un po' buttata via ieri. Lo United senza Ronaldo avrebbe tre punti e sarebbe già eliminato.