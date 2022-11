Questa sera lagioca l'ultima sfida di Champions League della stagione allo Stadium, contro il PSG. I francesi si giocano il primo posto con il Benfica, mentre per i bianconeri è sfida a distanza con il Maccabi Haifa per il terzo posto che vale l'Europa League. Al momento la Juve è avanti rispetto agli israeliani per differenza reti, ma- Vincere- Pareggiare in caso di pareggio o sconfitta del Maccabi Haifa- In caso di sconfitta, sperare in un ko anche degli israeliani mantenendo il vantaggio nella differenza reti.