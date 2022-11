Dopo le ultime partite giocate oggi, si è completato l'elenco delle possibili avversarie dellaaidi finale di, previsti a febbraio 2023: si tratta delle squadre arrivate seconde nel girone del torneo, ovvero. Da non considerare per i bianconeri la, dal momento che in questa fase non si potranno incontrare squadre della stessa Nazione. Tutti gli accoppiamenti saranno decretati lunedì prossimo, 7 novembre, con ilin programma a Nyon.