Come racconta Calciomercato.com, ci sono tanti altri giocatori sotto contratto con la Juventus e con i quali verrà analizzata la situazione a fine stagione, caso per caso. Tra chi verrà rigirato in prestito e chi andrà via a titolo definitivo. Da Ihattaren - ieri il debutto con l'Ajax - a Felix Correia - che il Parma non dovrebbe riscattare - da Pjaca a Zanimacchia, passando per Kastanos, Beruatto, Lungoyi, Gozzi, Clemenza, Di Pardo, Vlasenko, Capellini, Frabotta, Vrioni, Rafia, Delli Carri e tanti altri.