1









Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Arek Milik continua a riscuotere gradimento in casa bianconera. Non per queste ultime ore di mercato ovviamente, dato che il polacco si è trasferito dal Napoli al Marsiglia, in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro (parte fissa e bonus), che si attiva al primo punto conquistato dal club francese. Nel caso in cui la Juventus non dovesse acquistare nessun attaccante in questa finestra invernale, Milik potrebbe tornare di attualità nella sessione estiva.