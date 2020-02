Il mercato è finito da più di un mese, ma Paratici non siede sugli allori e lavora per il futuro. Il primo nome per il centrocampo è sempre quello, il ritorno di Paul Pogba, a cui il direttore dell’area sportiva bianconera vuole affiancare un giovane di talento. Secondo Tuttosport, i giocatori in cima alle preferenze sono Sandro Tonali e Houssem Aouar, prossimi rivali nelle sfide contro Brescia e Lione. Saranno due appuntamenti in cui approfondire eventuali discorsi con i club, la Juve ha ottimi rapporti con i rispettivi presidenti, sapendo allo stesso tempo di che pasta siano fatti. Il numero uno delle Rondinelle Cellino ha rifiutato ogni offerta a gennaio per il centrocampista classe 2000, Paratici potrebbe smuoverlo dalle sue posizioni inserendo nell’affare qualche giovane di prospettiva come Nicolussi Caviglia. Per quanto riguarda il trequartista francese, il presidente Aulas non è un tipo che fa sconti, come quando la Juve aveva bussato alla porta per Tolisso (2017) e Ndombele (2019).