Costruzione. È questo uno dei diversi elementi che è mancato nelle ultime partite della Juventus, a causa dell’assenza di Arthur e della mancanza in organico di un’alternativa con caratteristiche simili. Per questo Pirlo su affaccia sulla sfida contro il Crotone con il dubbio di lanciare o meno il giovane Fagioli, centrocampista di impostazione visto in Coppa Italia contro la Spal. Per questo, in estate, Fabio Paratici ci ha provato veramente per Manuel Locatelli, prediletto per rinforzare la mediana. ASSALTO IN ESTATE, MA ATTENZIONE AL CITY - L’ex Milan è alla stagione della consacrazione, dopo gli ostacoli derivanti da un approccio al calcio dei grandi fin troppo rapido Locatelli si sta imponendo come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo, la cabina di regia. Lo dimostrano le chiamate di Mancini in Nazionale, lo dimostra il pressing della Juve, che in estate bussò diverse volte alla porta del Sassuolo. Nedved e Paratici provarono a convincere l’ad neroverde Carnevali con una formula alla Chiesa, ovvero un prestito con obbligo di riscatto. Niente da fare, tutto rimandato al futuro, che tra qualche mese diventerà più attuale che mai. Come scrive Tuttosport, la Vecchia Signora è pronta a lanciare un nuovo assalto per il classe 1998, ma attenzione alla concorrenza, perché c’è anche il Manchester City come minaccia all’orizzonte.