Come sapete, la Champions League quest'anno si vede su Sky Sport (con una partita per turno anche in chiaro su Canale 5) tranne che per un match per ogni turno, che sarà disponibile soltanto su Amazon Prime Video. Della fase a gironi della Juventus ci saranno due gare dei bianconeri che si potranno vedere solo su Amazon:I tifosi sono avvisati: per vedere queste due partite ci si dovrà abbonare alla piattaforma video del famosissimo portale di e-commerce.