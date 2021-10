“La Juventus ha le idee chiare per il mercato di gennaio”. Lo scrive oggi calciomercato.com, che delinea le strategie della società bianconera per la prossima finestra di scambi.. Primo della lista rimane Aaronche, ormai, in più occasioni, ha dimostrato di non essere affidabile dal punto di vista fisico. Una volta sistemati gli affari in uscita, si penserà a rinforzare la mediana a disposizione di– Oltre a Tchouameni, però, la Juventus continua a guardarsi intorno, pur restando focalizzata sulla Ligue 1.. Questo il focus di cm.com: “Ugochukwu è sicuramente uno dei giovani più interessanti del calcio francese. Nonostante la giovanissima età ha già collezionato 7 presenze in Ligue 1 e 2 in Conference League con il Rennes. Si tratta di un mediano che all’occorrenza può giocare anche da difensore centrale grazie a una fisicità impressionante (188 cm). Molto ordinato dal punto di vista tattico e con una buona cifra tecnica, Lesley sogna di ripercorrere le orme di Camavinga..”