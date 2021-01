La Juventus aveva cantato vittoria troppo presto durante le festività natalizie. Per la prima volta in questa travagliata stagione Andrea Pirlo ha avuto a disposizione il gruppo al gran completo. Ma è stata una soddisfazione passeggera. Dopo tre partite nel 2021, i bianconeri si avvicinano agli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma dopodomani sera contro il Genoa, con numerose assenze: Juan Cuadrado, Alex Sandro e Matthijs De Ligt alle prese col coronavirus, Weston McKennie e Paulo Dybala infortunatisi ieri contro il Sassuolo e forse Federico Chiesa, che ha giocato il secondo tempo con una caviglia malconcia... Considerando le condizioni non ancora ottimali di Alvaro Morata e la necessità di preservare gli elementi più delicati della rosa in vista della supersfida contro l'Inter di domenica sera, col Genoa potrebbe esserci spazio per qualche giovane.