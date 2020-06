5









La Juve è già in emergenza infortuni. E' bastato il ko di Alex Sandro per porre molti dubbi in vista delle prossime gare, tra possibili utilizzi e adattamenti. Danilo e De Sciglio i principali candidati a sostituire Sandro, Matuidi l'altra idea. E poi? Beruatto, terzino dell'U23 spesso aggregato alla prima squadra. O magari anche la difesa a 3, visto il rientro di Chiellini con De Ligt o Bonucci.



Ma quest'ultima non sembra piacere. Come si legge su Tuttosport, la difesa a tre non è una soluzione che Sarri prende in considerazione. Non solo non fa parte del suo bagaglio tattico, ma l’abbondanza di centrali (con il recupero di Chiellini ne avrebbe quattro) non risolverebbe granché il problema della fascia sinistra, a meno di non avventurarsi in un 3-5-2 con Bernardeschi esterno. Ipotesi che, scrive il quotidiano, sui prati della Continassa per ora non hanno proprio contemplato.