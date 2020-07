Ora è il momento di festeggiare il nono scudetto consecutivo, ma nella testa di ogni giocatore della Juventus il focus è rivolto all’obiettivo per eccellenza, la Champions League. Purtroppo, non arrivano buone notizie in vista della sfida contro il Lione in programma il 7 agosto: Paulo Dybala rischia di saltare il primo impegno europeo della squadra di Sarri. Gli esami di strumentali di questa mattina hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra, un infortunio non di grave entità, ma che di fatto potrebbe escludere dai giochi la Joya. Tegola che si aggiunge allo stop di Douglas Costa, sicuramente assente contro i francesi. La Juve si troverà dunque decimata in attacco.



FUORI DYBALA, DENTRO HIGUIAN – La certezza è rappresentata da Cristiano Ronaldo, a quota 31 gol in campionato a -3 dal rivale Immobile. Il suo apporto in campo europeo sarà essenziale, la Champions è il suo giardino di casa e con tutta probabilità duetterà con Gonzalo Higuian. Il Pipita ha lasciato alle spalle la leggera lombalgia che lo ha condizionato nei giorni scorsi, è pronto a tornare protagonista, con l’obiettivo di sfruttare gli ultimi due impegni di campionato per riacquistare il ritmo partita.



BERNARDESCHI O CUADRADO? - Due terzi del tridente sistemato, manca l’esterno destro. Una poltrona per due, contesa tra Bernardeschi e Cuadrado. Ieri Sarri ha premiato il colombiano, ma a causa della brutta botta alla testa rimediata da Danilo, è scalato sull’out destro della difesa, al suo posto Bernardeschi che ha trovato il primo gol in questa stagione di Serie A. Gli esami di questa stamattina hanno scongiurato qualsiasi tipo di infortunio per il terzino brasiliano, per questo il tecnico toscano ha la possibilità di schierare Cuadrado nella sua posizione naturale, creando un ballottaggio che li accompagnerà fino alla partita contro il Lione.