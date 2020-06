Come se non bastasse la sconfitta di ieri contro il Napoli, il giorno dopo è arrivato anchea peggiorare l'umore in casa Juve. Lesione di primo grado del legamento collaterale mediale (che si aggiunge all'infortunio di Khedira, qui ), circa 20 giorni di stop e possibile rientro per il derby con i Torino del 4 luglio.- In un momento delicato come quello che sta vivendo la Juve, Maurizio Sarri quindi perde una delle poche certezze. Alex Sandro ko e fascia sinistra scoperta., arrivato in bianconero su richiesta di Allegri che quest'anno ha avuto poco spazio a causa dei continui problemi fisici che l'hanno tenuto spesso in infermeria: 12 presenze tra tutte le competizioni,. Insomma, Sarri vuole rilanciarlo ma l'importante è che il terzino non abbia nuovi infortuni.- L'alternativa è quella di dirottare Danilo a sinistra confermando sempre e comunque Juan Cuadrado terzino destro, anche se. Sarri ha a disposizione due soluzioni che può alternare per far rifiatare tutti: quando il campionato riprenderà si giocherà una partita ogni tre giorni,. 21 presenze e un gol per il brasiliano fino all'interruzione del campionato, Sarri studia le due soluzioni per rimediare all'infortunio di Alex Sandro.