Non si svuota l'infermeria, nemmeno sul finire della stagione. Anzi, il J Medical torna a riempirsi, come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Infatti, secondo quanto riferito dal tecnico livornese, Danilo ha già terminato la stagione per una fascite plantare che si trascina da diverso tempo; stesso discorso per Arthur che ha un problema alla caviglia e non recupererà prima dell'ultima partita stagionale. Zakaria, invece, ha avuto un problema fisico nell'ultimo allenamento e non sarà a disposizione contro la Lazio.