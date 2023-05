Dubbi sul futuro di Luca, terzino classe '99 arrivato alla Lazio nel mercato di gennaio. Un prestito con diritto di riscatto alto, fissato a 15 milioni di euro, pattuito con la Juventus, che ha interrotto l'esperienza del giocatore in Germania, all'Eintracht per farlo rientrare in Serie A e dargli l'opportunità di giocare con più continuità.In realtà, con la squadra di Maurizio Sarri, Pellegrini ha collezionato meno di 90 minuti suddivisi in quattro presenze. E presto Lotito e Tare dovranno decidere cosa fare...