. Il periodo attuale è uno dei più complessi degli ultimi anni per i bianconeri, in crisi di risultati e di prestazioni, con un ambiente dunque fortemente sfiduciato e in attesa di una svolta positiva che tarda ad arrivare. A farne le spese, naturalmente, anche gli stessi giocatori, che non possono che risentire delle difficoltà generali in un una sorta di "circolo vizioso" che, in assenza di un cambio di passo decisivo, continua ad autoalimentarsi. Emblematico il caso di Dusan, che probabilmente ha già capito che giocare (e vincere) con la maglia bianconera non è facile come aveva immaginato, e che spesso, forse perché supportato, appare a disagio e poco sereno in campo. Il momento difficile dell'attaccante serbo non è passato inosservato nemmeno al di fuori del mondo Juve, dove non a caso hanno iniziato a risuonare alcune: diversi i top club europei che l'hanno messo nel mirino, con la "promessa" di monitorare la situazione a distanza per prepararsi a un eventuale assalto, qualora ce ne fossero le condizioni. E il discorso può essere replicato in maniera molto simile per altri giocatori della Juve, protagonisti loro malgrado di un momento poco felice che potrebbe anche spingerli a guardare altrove.