Confusione e soprattutto grande nervosismo tra le file dei bianconeri, in svantaggio di due gol contro ilgià alla metà del primo tempo. Una situazione difficile da tollerare anche per gli stessi giocatori della, come dimostrato dal gesto di un frustrato Manuelche, intorno al 30° minuto di gioco, si è sfogato abbastanza platealmente con Paolo, esprimendo tutto il suo disappunto per ciò che stava accadendo in campo, in una partita che la Vecchia Signora non ha praticamente mai avuto tra le mani. L'azzurro, nello specifico, ha riportato all'allenatore che i centrocampisti stavano perdendo i riferimenti e i giocatori da marcare, secondo quanto riferito da Dazn. Da vedere se il tecnico ad interim riuscirà a scuotere un minimo la Juve, per uno scatto di orgoglio almeno nel secondo tempo.