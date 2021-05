di Nicola Balice

Tutto o quasi ruota attorno alla decisione di Cristiano Ronaldo, quindi all'attacco bianconero con Alvaro Morata che resterà e Paulo Dybala che si avvia a vivere un altro capitolo della sua telenovela di nuovo con il rinnovo di contratto in ballo. Ma c'è anche un centrocampo che necessità di cambi sostanziali: Manuel Locatelli è obiettivo concreto da mesi, non sarà l'unica novità. E se per l'arrivo di Gigio Donnarumma si attende la partenza di Wojiciech Szczesny, in difesa le idee sono molto più chiare su ognuno dei centrali di proprietà del club bianconero.



