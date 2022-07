Non è finita qui. Quella della Juventus sarà ancora una lunga estate di calciomercato e Tuttosport ha fatto il punto, reparto per reparto, dei possibili interventi che la dirigenza bianconera sta studiando da qui al 1° settembre. A partire dalla difesa, dove il reparto centrale non è l’unico che necessita un intervento. Sulle fasce ci sono stati pochi movimenti: è arrivato il solo Cambiaso, che però è stato subito girato in prestito al Bologna. Nelle ultime stagioni il ruolo del terzino ha rappresentato uno dei punti deboli della Juventus, che al netto del rinnovo di De Sciglio, potrebbe cambiare qualcosa. L’asse Torino-Parigi, caldo sul fronte Paredes, ha generato un nome nuovo secondo Tuttosport: quello di Layvin, terzino sinistro già in passato accostato alla Juve, da tenere in considerazione se partisse uno tra Pellegrini e Alex Sandro. E a destra? Sfumato Molina e detto di De Sciglio, resterebbe il solo Cuadrado, con all’occorrenza Danilo. Dal mercato, invece, resiste ancora l’ipotesi Emerson Palmieri sul quale però c’è anche la Lazio.CENTRALI - L’arrivo di Bremer è stato tempestivo e ha coperto il buco lasciato dalla cessione di de Ligt, ma il quotidiano torinese sottolinea che nelle strategie degli uomini della Continassa ci sia ancora spazio per un altro centrale: difficile un altro acquisto del livello del brasiliano, più probabile che invece la Juventus vada su un profilo affidabile come Milenkovic o punti su un giovane di grandi prospettive che non comporti un esborso esagerato: in questo caso i nomi sarebbero quelli di Rafa Marin, classe 2002 del Real Madrid B o Evan Ndicka, classe ’99 dell’Eintracht Francoforte. E attenzione alle uscite del Psg, nello specifico Kimpembe o Kehrer, potenziali occasioni.